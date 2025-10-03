الاقتصاد

سعر البلاتين لا يزال محصورا– توقعات اليوم 3-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-10-03 09:50AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تأثر سعر البلاتين مجددا بسيطرة الميل الجانبي نتيجة لتعارض مؤشر ستوكاستيك السلبي بمحاولة ثباته فوق الدعم الإضافي المستقر عند 1525.00$ لنلاحظ تقديمه بشكل مستمر لتذبذب جانبي بثباته قرب 1575.00$.

 

نكرر التنويه إلى أهمية اختراق السعر لحاجز المسار الجانبي المستقر حاليا قرب 1605.00$ ليسهل ذلك مهمة تفعيل الهجوم الصاعد والبدء بتسجيل مكاسب جديدة باندفاعه نحو 1642.00$ و1690.00$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1535.00$ و 1605.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الاختراق

الكلمات الدلائليه
