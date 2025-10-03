سعر البلاتين لا يزال محصورا– توقعات اليوم 3-10-2025

تأثر سعر البلاتين مجددا بسيطرة الميل الجانبي نتيجة لتعارض مؤشر ستوكاستيك السلبي بمحاولة ثباته فوق الدعم الإضافي المستقر عند 1525.00$ لنلاحظ تقديمه بشكل مستمر لتذبذب جانبي بثباته قرب 1575.00$.

نكرر التنويه إلى أهمية اختراق السعر لحاجز المسار الجانبي المستقر حاليا قرب 1605.00$ ليسهل ذلك مهمة تفعيل الهجوم الصاعد والبدء بتسجيل مكاسب جديدة باندفاعه نحو 1642.00$ و1690.00$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1535.00$ و 1605.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الاختراق