شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يحقق الهدف الثاني-توقعات اليوم 3-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-03 09:53AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شكّل سعر المؤشر يوم أمس اندفاع صاعد جديد مستغلا اتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي بالإضافة لثباته المتكرر فوق مستوى 24200.00 لنلاحظ وصوله بذلك نحو 24558.00 ليقترب من القمة التاريخية والمتمثلة بمستوى 24652.00.
قد يضطر السعر حاليا لتقديم بعض التداولات المختلطة ولنشير إلى أن تمركزه المستمر دون القمة قد يجبره على تشكيل موجات تصحيحية هابطة سريعة ليستهدف من خلالها لمستوى 24280.00, أما نجاحه بتجاوز القمة والثبات أعلاها سيعزز ذلك فرص تسجيله لمكاسب تاريخية جديدة قد تبدأ من 24770.00 و24950.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24285.00 و 24650.00
توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع