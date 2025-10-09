سعر النفط خام برنت محاط بالضغوط السلبية – توقعات اليوم – 09-10-2025

مدد سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) من مكاسبه على مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لتصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل، ليعيد الزوج بهذا الصعود اختبار مستوى المقاومة المحوري 0.5800، وقد تزامن ذلك مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تلاشى الزخم الإيجابي الذي كان يحيط بالزوج خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج.

