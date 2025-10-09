سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يعيد اختبار مقاومة محورية – توقعات اليوم – 09-10-2025

شهد سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) تداولات اتسمت بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واستئناف مكاسبه القوية مرة اخرى، بالإضافة إلى ذلك يحاول الزوج تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يضاعف من الزخم الإيجابي المحيط بالزوج.

