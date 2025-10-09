سعر الغاز الطبيعي يتعرض لضغوط سلبية قوية-توقعات اليوم 9-10-2025

أكد سعر المؤشر استسلامه للسيناريو التصحيحي الهابط المقترح سابقا بتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون الحاجز المتمثل بمستوى 46880 لنلاحظ ملامسته بذلك لمستوى 46555 ومن ثم ليضطر لتقديم بعض التداولات الجانبية لحين تجميعه للعزم السلبي الإضافي.

نود التنويه إلى أهمية تحقيق السعر لكسر الدعم الإضافي المستقر عند 46475 والثبات أدناه ليفتح ذلك باب استئناف المحاولات التصحيحية والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 46410 وصولا نحو 46255 على التوالي, أما نجاح السعر باختراق الحاجز والثبات أعلاه سيلغي الترجيح السلبي وليمنحه ذلك فرصة لتجديد المحاولات الصاعدة باندفاعه أولا نحو 47000.

نطاق التداول المتوقع ما بين 46410 و 46740

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز