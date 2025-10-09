شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتماسك فوق أدنى مستوى فى 6 أسابيع وسط آمال فرنسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الرئيس الفرنسي على وشك تعيين رئيس وزراء جديد

•السوق في انتظار أدلة جديدة حول مستقبل الفائدة الأوروبية



ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتماسك فوق أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ،في طريقه صوب تحقيق أول مكسب يومي خلال الأيام الأربعة الأخيرة ،حيث نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،بالإضافة إلى تزايد آمال حل الأزمة السياسية في فرنسا ،مع اقتراب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من تعيين رئيس وزراء جديد.



في ظل تنامي الضغوط التضخمية مرة أخرى على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي،تراجعت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية خلال الفترة المتبقية هذا العام ،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات الاقتصادية وتعليقات مسؤولي البنك المركزي.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى (1.1648 $) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1628$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.1619$).



•أنهي اليورو تعاملات الأربعاء منخفضًا بنسبة 0.25% مقابل الدولار ،في ثالث خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.1598 دولارًا ، بسبب حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا.



الدولار الأمريكي

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.15% ،ليتخلي عن أعلى مستوى في شهرين عند 99.08 نقطة ،في طريقه صوب تكبّد أول خسارة خلال الجلسات الأربعة الأخيرة ، عاكسًا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،عزز محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي من احتمالات وجود تخفضين في أسعار الفائدة الأمريكية على الأقل خلال الفترة المتبقية من هذا العام.



رئيس وزراء جديد

قال رئيس الوزراء المستقيل "سيباستيان ليكورنو" أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد يكون في وضع يسمح له بترشيح رئيس وزراء جديد خلال الـ 48 ساعة القادمة. تأتي تلك الخطوة المحتملة ضمن محاولات سريعة لاحتواء الأزمة السياسية التي تفجّرت بعد استقالة الحكومة الجديدة التي لم تصمد سوى ساعات قليلة عقب إعلان تشكيلها.



تأتي هذه التطورات في وقتٍ حساس بالنسبة للأسواق الأوروبية، إذ أثارت حالة عدم الاستقرار السياسي في باريس مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تبناها ماكرون خلال ولايته، بينما يسعى قصر الإليزيه لإعادة تشكيل حكومة قادرة على نيل ثقة البرلمان وتخفيف الاحتقان الداخلي.



الفائدة الأوروبية

•أظهرت بيانات الأسبوع الماضي ،ارتفاع التضخم في أوروبا طبقًا للتوقعات في سبتمبر ،مما يوضح تنامي الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي.



•عقب تلك البيانات ،أصبح تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى أكتوبر مستقر حاليًا بأقل من 10 %.



•قلص المتداولون رهاناتهم على تخفيف البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية، مُشيرين إلى انتهاء دورة خفض أسعار الفائدة لهذا العام.



•مصادر: يعتقد صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي أنه لا حاجة لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة لتحقيق معدل تضخم بنسبة ٢٪، على الرغم من التوقعات الاقتصادية الجديدة التي تشير إلى انخفاض في معدل الفائدة خلال العامين المقبلين.



•مصادر: أنه ما لم تتعرض منطقة اليورو لصدمة اقتصادية كبيرة أخرى، فمن المتوقع أن تبقى تكاليف الاقتراض عند مستوياتها الحالية لبعض الوقت.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 09-10-2025