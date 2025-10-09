الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 09-10-2025

أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-09 10:36AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة الزوج، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالزوج.

 

