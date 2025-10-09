تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 07-10-2025

اتسمت أسعار النفط خام برنت (Brent) بتقلبات ملحوظة في تعاملاته اللحظية الأخيرة، حيث يتحرك ضمن موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مدفوعًا بإشارات إيجابية بدأت تظهر على مؤشرات القوة النسبية بعد خروجه من حالة التشبع الشرائي السابقة.

ورغم هذا الزخم التصحيحي، يبقى الاتجاه العام للسعر هبوطيًا، إذ يستمر الضغط البيعي في التحكم بالحركة السعرية، خاصةً مع تداول النفط دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يشكل عائقًا أمام أي صعود مستدام، وبالتالي بينما تُظهر المؤشرات قربًا من التعافي قصير المدى، يظل المشهد الأوسع حذرًا، مع هيمنة الاتجاه الهابط كمسيطر رئيسي على الصورة الفنية.

