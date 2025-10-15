تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 15-10-2025

تقدم سعر الذهب (GOLD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى مستوى المقاومة الرئيسي 4,200$ لأول مرة في تاريخه، تلك المقاومة التي كانت مستهدفا سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، ولكن في المقابل نلاحظ دخول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي بصورة مخالفة لحركة السعر ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها، قد يضغط على السعر بشكل مؤقت ليضع احتمالية بعض الارتدادات التصحيحية الهابطة في حالة ثبات تلك المقاومة.

