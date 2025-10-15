Bitwise: هناك 48 شركة جديدة أضافت البيتكوين إلى خزائنها خلال 3 أشهر فقط

تام شمس - الأربعاء 15 أكتوبر 2025 11:52 صباحاً - ارتفع عدد الشركات المدرجة علنًا التي تحتفظ ببيتكوين بنسبة 38٪ بين يوليو وسبتمبر، في إشارة إلى أن "اللاعبين الكبار يضاعفون استثماراتهم بدلًا من الانسحاب"، وفقًا لمحلل من شركة Bitwise لإدارة الأصول الرقمية.

وأظهر تقرير اعتماد الشركات للبيتكوين في الربع الثالث (Q3 Corporate Bitcoin Adoption Report) الصادر عن Bitwise استنادًا إلى بيانات من BitcoinTreasuries.NET أن 172 شركة تمتلك الآن بيتكوين (BTC)، منها 48 شركة جديدة دخلت مجال الخزائن الرقمية خلال هذا الربع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Bitwise، هنتر هورسلي (Hunter Horsley)، في منشور على منصة X يوم الثلاثاء، إن هذه الأرقام "استثنائية بكل المقاييس"، مضيفًا:

"الناس يريدون امتلاك بيتكوين والشركات أيضًا."

وأضاف التقرير أن القيمة الإجمالية لمقتنيات الشركات بلغت 117 مليار دولار، بزيادة تتجاوز 28٪ على أساس ربع سنوي، فيما تجاوز عدد البيتكوين المحتفظ بها مليون عملة، أي ما يعادل 4.87٪ من إجمالي المعروض.

تقرير Bitwise يُظهر أن اعتماد الشركات للبيتكوين ما زال ثابتًا. المصدر: Bitwise

الشركات الكبرى لا تزال تؤمن بالبيتكوين

قالت رايتشل لوكاس، محللة في منصة التداول الأسترالية BTC Markets، في تصريح لصحيفة Cointelegraph، إن الزيادة في تراكم البيتكوين تشير إلى أن "اللاعبين الكبار يضاعفون استثماراتهم، وليسوا في حالة انسحاب."

ولا تزال شركة Strategy التابعة لمايكل سايلور تتصدر القائمة بفارق كبير، إذ تمتلك 640,250 بيتكوين بعد أحدث عملية شراء في 6 أكتوبر.

وتأتي بعدها شركة MARA Holdings، ثاني أكبر جهة خزينة للبيتكوين، بعد أن رفعت مقتنياتها إلى 53,250 بيتكوين يوم الاثنين.

شركة Strategy تتصدر شركات البيتكوين المدرجة بفارق كبير. المصدر: BitcoinTreasuries.NET

وأضافت لوكاس:

"مع دخول المزيد من الشركات وربما حتى الدول نتوقع استمرار هذا الزخم، خصوصًا مع تحسن الوضوح التنظيمي ونضوج البنية التحتية الداعمة لاعتماد المؤسسات للأصول الرقمية."

كما أشارت إلى أن هذا الاتجاه يمثل "تعمقًا في تبني المؤسسات للأصول الرقمية"، قائلة:

"هذه الشركات لا تبحث عن مكاسب قصيرة الأجل، بل تتخذ قرارات استراتيجية طويلة الأمد بدمج الأصول الرقمية ضمن سياساتها المالية."

وأضافت أن هذا النوع من المشاركة يساهم في إضفاء الشرعية على العملات المشفرة كفئة أصول أساسية، ويمهد الطريق أمام ابتكارات مالية جديدة، مثل القروض المضمونة بالبيتكوين والمشتقات الجديدة.

المعروض يتقلص... فمتى يبدأ السوق الصاعد؟

على الرغم من تراكم البيتكوين بوتيرة ثابتة، إلا أن السعر ما يزال متقلبًا. وأوضحت لوكاس أن الشركات تشتري البيتكوين عادة عبر صفقات خارج السوق (OTC) لتجنب الانزلاق السعري والتقلب، مما يجعل تأثير عمليات الشراء بطيئًا على السعر الفوري.

وأضافت أن هناك عوامل أخرى قد تسبب تصحيحات حادة رغم تراكم المؤسسات، مثل جني الأرباح من قبل حاملي المدى الطويل، أو زيادة نشاط المشتقات، أو الاضطرابات الاقتصادية العالمية مثل التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

من جانبه، قال إدوارد كارول، رئيس الأسواق في شركة MHC Digital Group، إن تراكم البيتكوين من قبل الشركات لا يزال في مراحله الأولى، لكنه يرى أن "الارتفاع في الاهتمام المؤسسي" سيؤدي إلى اختلال في توازن العرض والطلب، مما سيخلق ضغطًا تصاعديًا قويًا على الأسعار على المدى المتوسط إلى الطويل.

وأضاف كارول:

"الطلب على البيتكوين سيكون منظمًا ومتزايدًا خلال السنوات المقبلة، ومن المرجح أن ينفصل أداؤه تدريجيًا عن ارتباطه بمخاطر السوق العامة مع تزايد الطلب المؤسسي."

وبحسب Bitbo، يُنتج المعدّنون حوالي 900 بيتكوين يوميًا، في حين وجدت شركة الخدمات المالية River في تقرير نُشر في سبتمبر أن الشركات تستحوذ في المتوسط على 1,755 بيتكوين يوميًا في عام 2025.

نضوج سوق العملات المشفرة

تقول لوكاس إن صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (ETFs) تشهد أيضًا نموًا مطردًا، وهو ما يفتح الباب أمام المستثمرين التقليديين لدخول سوق الأصول الرقمية من خلال قنوات منظمة وآمنة — خطوة تُعد "تحولًا مهمًا نحو تبني العملات المشفرة على نطاق واسع."

وفي الأسبوع الماضي، واصلت صناديق البيتكوين الفورية الأمريكية أداءها القوي خلال ما يُعرف بـ "Uptober"، محققة تدفقات أسبوعية بلغت 2.71 مليار دولار.

واختتمت لوكاس بالقول:

"ما نشهده الآن هو نضوج السوق فالعملات المشفرة تتحول من ساحة مضاربات إلى فئة أصول حقيقية بمستوى مشاركة مؤسسية متقدم."