تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 15-10-2025

تراجع قليلاً سعر النفط خام برنت (Brent) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استقرار السعر دون المقاومة 62.35$، ونجاحه في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يؤدي إلى المزيد من الضغط السلبي على تحركاته القادمة، خاصة ويأتي هذا في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

