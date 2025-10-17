الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 17-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر النفط خام برنت يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 17-10-2025 1/2
  • سعر النفط خام برنت يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 17-10-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 17-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-17 02:05AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، والذي يدعمه استقرار تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافيه على المدى القصير، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 6-10 أكتوبر 2025

 

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

 

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، ، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا

اشترك عبر تيليجرام
 

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (6-10 3 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا