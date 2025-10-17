ارتفاع في حجم تداول البيتكوين رغم هبوط السعر: التفاصيل

سجّل حجم تداول البيتكوين الأسبوعي أعلى مستوى له منذ مارس، رغم تراجع السعر إلى ما دون 105,000 دولار.

وبلغ متوسط حجم التداول المتحرك لسبعة أيام نحو 3.68 مليار دولار على منصة بينانس، وفقا لبيانات نشرها المحلل “عرب تشين”، ما يعكس تجدد نشاط المؤسسات في السوق.

يأتي هذا النشاط في سياق أسبوع متقلب تخللته خسائر حادة عقب الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ما أدى إلى هبوط البيتكوين من 122,000 إلى 105,000 دولار اليوم، بل ووصل إلى 101,000 دولار على بعض المنصات.

هذه الحركة العنيفة تسببت بخسائر تقدّر بنحو 2.31 مليار دولار في مراكز الرافعة المالية، بحسب تحليل لاحق من “كارميلو أليمان”، رغم أن التقديرات الأولية تحدثت عن 19 مليار دولار.

تحليل “CryptoQuant” أشار إلى أن ضغوط البيع كانت مدفوعة إلى حد كبير من نشاط العقود الآجلة على منصة بينانس، مع استمرار معدل التمويل السلبي لأربعة أيام.

ورغم ذلك، حافظ السوق الفوري في الولايات المتحدة على قوته، كما يُظهر الفارق الإيجابي في سعر كوين بيس، ما يشير إلى وجود طلب حقيقي قد يوازن ضغوط سوق المشتقات.

فنيا، يرى المحلل “أكسل أدلر” أن النطاق بين 106,000 و107,000 دولار يشكل منطقة دعم حاسمة، محذرا من أن كسرها قد يقود لاختبار مستوى 100,000 دولار.

ومع ذلك، طالما بقي هذا الدعم قائما، يُعد الاتجاه الصعودي العام للبيتكوين سليم من الناحية الهيكلية.

بالرغم من الخسائر الأخيرة لا يزال سعر البيتكوين يحتفظ بمكاسب سنوية تبلغ حوالي 58%.

تاريخيا، يُعد أكتوبر شهر إيجابي، يُعرف بين المتداولين بـ “Uptober”، حيث يتراجع المعروض المتداول مع انتقال العملات إلى التخزين طويل الأجل، ما يدعم فرص الارتداد في النصف الثاني من الشهر.

اقرأ أيضا:

حجم تصفية المراكز في سوق الكريبتو تجاوز المليار دولار بعد انهيار سعر البيتكوين والعملات البديلة

سعر البيتكوين يهبط دون مستوى 105 ألف دولار…هل مازال هناك احتمال الارتداد نحو 117 ألف دولار؟

