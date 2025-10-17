حفصة نور وحبيبها كوبيلاي أكا في المستشفى… ما القصّة؟

شوهدت الممثلة التّركيّة حفصة نور برفقة حبيبها الممثّل كوبيلاي أكا وهما يدخلان أحد المستشفيات الخاصّة في تركيا، بعد إصابة حفصة في يدها.
وقال كوبيلاي للصّحافيّين الّذين التقطوا الصّور أمام المستشفى: “أنا خائف قليلًا، حفصة جرحت يدها وجئنا إلى المستشفى للاطمئنان إليها.”
يأتي هذا الظهور بعد علاقة متأرجحة بين الثّنائي الذي انفصل ٠وعاد الى التّلاقي عدّة مرّات.
نذكر أنّ عددًا كبيرًا من روّاد مواقع التّواصل الاجتماعيّ، تفاعلوا مع الخبر وتمنّوا لحفصة الصّحّة والسّلامة.
نذكر أنّ حفصة نور هي بطلة مسلسل “قلب أسود” وعدد من الأعمال النّاجحة.
