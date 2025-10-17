ثنائيات رومانسية خطفت الأضواء في افتتاح الجونة 2025

أول ظهور فني للمخرجة إيناس الدغيدي وزوجها

إيناس الدغيدي وزوجها - صورة خاصة لسيدتي تصوير يحيى أحمد

أروى جودة وزوجها يعودان من جديد

أروى جودة وزوجها - صورة خاصة لسيدتي تصوير يحيى أحمد

أحمد داود وعلا رشدي - صورة خاصة لسيدتي تصوير يحيى أحمد

طه دسوقي في ظهور معتاد مع زوجته

طه دسوقي وحرمه - صورة خاصة لسيدتي تصوير يحيى أحمد

محمود العسيلي وزوجته - صورة خاصة لسيدتي تصوير يحيى أحمد

هادي الباجوري في أول ظهور مع زوجته هايدي خالد

هادي الباجوري وعروسه - صورة خاصة لسيدتي تصوير يحيى أحمد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أكتوبر 2025 11:04 صباحاً - شهد حفل افتتاح الدورة الثامنة منمساء أمس حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي، الذين تألقوا بإطلالات أنيقة على السجادة الحمراء. غير أن الأنظار اتجهت بشكل خاص إلى الثنائيات الرومانسية التي حضرت معًا، إذ خطف النجوم وأزواجهم الأضواء بإطلالات تنبض بالحب والانسجام، مضيفين لمسة إنسانية دافئة إلى بريق المهرجان وأجوائه المليئة بالبهجة والأناقة.من أبرز اللحظات التي لفتت الأنظار في حفل الافتتاح، كان ظهور المخرجة إيناس الدغيدي برفقة زوجها رجل الأعمال، في أول ظهور فني لهما معاً بعد زفافهما الذي أقيم منذ أيام قليلة فقط، وقد خطفا الأنظار علىبابتسامات رومانسية وحضور أنيق أكد على حالة السعادة التي يعيشها الثنائي والتجانس بينهما.كما لفتت الأنظار النجمة أروى جودة بظهورها الأنيق بصحبة زوجها، في ثاني إطلالة لهما معاً على سجادة مهرجان الجونة السينمائي، بعد أن كانا قد ظهرا العام الماضي وهما في فترة الخطوبة، أما بالنسبة للفنانة جميلة عوض فقد حضرت برفقة زوجها المونتير أحمد حافظ، في إطلالة مميزة تعكس الانسجام بينهما، وذلك بعدما تواجدت في دورة العالم الماضي في حفل الافتتاح بمفردها.قد تحبين قراءة.. مهرجان الجونة السينمائي 2025.. كل ما تريدون معرفته عن الدورة الثامنةجاء الدور على واحد من أبرز الثنائيات، الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي اللذين لا يفوتان فرصة الظهور معاً في كل دورة من المهرجان، ويحرصان على دخول السجادة الحمراء سوياً ليس فقط في الافتتاح، بل خلال معظم فعاليات المهرجان، ونفس الأمر بالنسبة للثنائي أحمد داود وعلا رشدي المعتاد ظهورهما سوياً في كل دورة من دورات المهرجان؛ حيث خطفا الأنظار بإطلالة بسيطة مليئة بالحيوية والمرح.الفنان طه دسوقي واصل عادته في الظهور برفقة زوجته في المناسبات الفنية؛ حيث حرص على اصطحابها إلى حفل الافتتاح، وتبادلا الضحكات أمام عدسات المصورين، كما شهد الحفل ظهور عدد آخر من الكابلز الذين أضفوا أجواء رومانسية على، من بينهم: خالد سليم وزوجته خيرية علي بإطلالة أنيقة وكلاسيكية، كريم فهمي وزوجته دانية في ظهور أنيق متكامل بالألوان.إقرئي أيضاً.. تكريم مسيرة يسرا الذهبية بمعرض خاص في مهرجان الجونةوشهد حفل الافتتاح أيضاً حضور الفنانة جومانا مراد برفقة زوجها ربيع بسيسو وسط أجواء مميزة على السجاة الحمراء، وكذلك الفنان هاني رمزي الذي حضر بصحبة زوجته في مشهد عائلي لطيف؛ حيث يأتي ذلك بعد احتفالهما بزفاف نجلهما الأكبر شادي قبل أيام قليلة، والمفاجأة كانت حضور الفنان محمود العسيلي وزوجته، في ظهور نادر لهما معاً داخل فعاليات المهرجان.ومن ضمن ثنائيات الأزواج الذين تألقوا على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، المخرج هادي الباجوري الذي حضر برفقة زوجته الفنانة هايدي خالد في أول ظهور سوياً بعد الاحتفال بزواجهما قبل أيام، وكذلك تواجد المخرج طارق العريان برفقة زوجته نيكول سعفان فى حفل الافتتاح، وذلك خلال ظهور معتاد بمهرجان الجونة وكذلك المناسبات والحفلات الفنية منذ زواجهما.

كما شهدت السجادة الحمراء اطلالات رومانسية مميزة للثنائيات، روجينا والفنان أشرف زكي، والنجم حسين فهمي وزوجته، والمطرب خالد سليم وزوجته، والفنانة جميلة عوض وزوجها، والنجم كريم فهمي وزوجته، والشاعرة منة عدلي القيعي وزوجها والمنتج محمد حفظي وحرمه.



كريم فهمي وزوجته - صورة خاصة لسيدتي تصوير يحيى أحمد



فقرات حفل افتتاح مهرجان الجونة

View this post on Instagram A post shared by El Gouna Film Festival (@gff)

وخلال حفل افتتاح، قدم الفنان طه دسوقي فقرة كوميدية ساخرة أصفت أجواء من البهجة على حضور الحفل، فيما قدّمت الفنانة يسرا، عضو المجلس الاستشاري، جائزة "الإنجاز الإبداعي" للفنانة منة شلبي، وأعربت عن سعادتها بتقديم الجائزة مشيدة بموهبة منة وانتقائها الأدوار القوية على مدار رحلتها الفنية.تابعي المزيد.. تفاعل النجوم مع تكريم منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي 2025.. أبرزهم منى زكيومن جانبها، شكرت الفنانةالفنانة يسرا وأساتذتها من الفنانين والمخرجين على مدار رحلتها الفنية، وأعربت عن امتنانها للعمل مع فنانين عظام مثل يسرا، ومحمود حميدة، وليلى علوي، وإلهام شاهين، ومحمود عبد العزيز، وأنهت كلمتها بشكر المخرجين السينمائيين الذين صدقوا موهبتها، وأهدت الجائزة إلى والدتها الفنانة زيزي مصطفى، والمخرج رضوان الكاشف.

