صيحات جمالية حملها أسبوع العرائس في نيويورك لعروس 2026.. أنوثة راقية وبساطة حالمة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أكتوبر 2025 11:04 صباحاً - عرض أشهر مصممي فساتين الزفاف مجموعاتهم الجديدة لربيع وصيف 2026 في أسبوع العرائس في نيويورك، والذي استمر من 14 وحتى 16 أكتوبر الجاري. وقد كان لافتاً الصيحات الجمالية التي أطلقت خلاله، حيث جاءت في غالبيتها ناعمة جداً إلى حد البساطة، سواء لجهة المكياج أو تسريحات الشعر، لتؤكد أن الأناقة تكمن في التفاصيل البسيطة وليس في المبالغة. فموسم ربيع وصيف 2026 يحمل للعروس إطلالات جمالية حالمة ورومانسية تبرز ملامحها بأسلوب راقٍ، من خلال مكياج مشرق بألوان خافتة وتسريحة شعر بسيطة وعفوية، الى جانب بعض الأكسسوارات الناعمة أحياناً والضخمة في أحيان أخرى.

تابعينا في التالي، لنرصد لك مجموعة صيحات جمالية حملها أسبوع العرائس في نيويورك لعروس 2026.

مكياج مونوكروم مات نيود مع تسريحة الشعر الطبيعي المنسدل

من عرض أرافا بولاك Arava Polak- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



لإطلالة تنبض بالبساطة والرقي، برزت صيحة المكياج النيود المونوكروم ذات اللمسة المات، التي تمنح العروس مظهراً طبيعياً وناعماً. تركز هذه الإطلالة على توحيد لون البشرة وتدفئتها بلمسات ترابية خفيفة على العيون والخدين والشفاه بدرجات بيج ووردي خافت. وتكملها تسريحة الشعر الطبيعي المنسدل بحرية، من دون أي تكلف، لتمنح العروس مظهراً عفوياً وساحراً في الوقت نفسه.

مكياج عيون ذهبي غليتر وأحمر شفاه مخملي أحمر مع تسريحة الشعر القصير الكيرلي

من عرض إيناس دي سانتو Ines Di Santo- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



في عودة لأسلوب السبعينيات بلمسة عصرية، تألقت بعض العارضات بمكياج عيون ذهبي غليتر يعكس الإضاءة ويمنح نظرات آسرة، مع أحمر شفاه أحمر مخملي يضفي جرأة راقية. ترافق هذا اللوك مع تسريحة الشعر القصير الكيرلي الطبيعي التي تضيف حيوية وأناقة لافتة، لتكون مثالية للعروس الجريئة الباحثة عن إطلالة مميزة.

مكياج زهري ناعم مصقول مع تسريحة الشعر المالس المنسدل المسحوب إلى الخلف

من عرض جوستان ألكسندر Justin Alexander- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



للعروس الحالمة والرومانسية، استحوذ المكياج الزهري المصقول على الأضواء. ألوان وردية خافتة على الجفون والخدود والشفاه تضيف لمسة أنثوية مفعمة بالانتعاش، فيما جاءت تسريحة الشعر المالس المسحوب إلى الخلف بأسلوب بسيط ولامع لتبرز جمال ملامح الوجه وإشراقة البشرة.

مكياج كلاسيكي محايد ناعم مع تسريحة الكعكة المنخفضة المصقولة

من عرض زهير مراد Zuhair Murad- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



الصيحة الكلاسيكية الأنيقة لا تغيب أبداً. مكياج محايد بألوان ترابية خفيفة مع تحديد رقيق للعينين ورموش مروّشة بشكل طبيعي، ترافقه تسريحة الكعكة المنخفضة المصقولة بإتقان خلف الرأس. هذه الإطلالة تناسب العروس التي تفضل البساطة الراقية والخالية من المبالغة، مع لمسة خالدة من الأناقة.

مكياج اللامكياج مع تسريحة الشعر الويفي المنسدل المزينة بتاج ناعم

من عرض ساري نوري Sareh Nouri- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



من أبرز الصيحات التي لفتت الأنظار كانت إطلالة مكياج اللامكياج، حيث اكتفى خبراء التجميل بإضفاء إشراقة طبيعية للبشرة، مع لمسة خفيفة من الماسكرا ومرطب شفاه لامع. أما الشعر، فجاء مموجاً ومنسدلاً بطريقة عفوية، مع تاج بسيط من الكريستال أضفى لمسة ملكية هادئة على اللوك.

مكياج مشمشي مشرق خفيف مع تسريحة الشعر المموج المنسدل

من عرض ساري نوري Sareh Nouri- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



ألوان المشمش الدافئة كانت من أجمل الصيحات في أسبوع العرائس في نيويورك، حيث أضفت إشراقة فورية على وجوه العارضات. هذا المكياج يعتمد على تدرجات المشمشي الفاتح على العيون والخدود والشفاه، مما يمنح الوجه نضارة متجددة. التسريحة المرافقة جاءت مموجة بخفة ومنسدلة على الكتفين بأسلوب أنثوي ناعم.

مكياج سموكي أسود ناعم مع الشعر المغطى بالورود بأسلوب ضخم

من عرض هاوس أوف إيدن House Of Idan- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

ولمحبات الإطلالات الفنية الجريئة، ظهر المكياج السموكي الأسود الناعم الذي يحيط بالعينين برقة ويمنح نظرات غامضة وجذابة. أما الشعر فجاء مغطى بالورود البيضاء الكبيرة التي منحت اللوك بعداً رومانسياً وحالماً، يناسب العروس التي ترغب في أن تكون محط الأنظار يوم زفافها.

مكياج بسيط بالرموش الكثيفة مع الشعر الناعم المنسدل المزين بتاج

من عرض غالية لاهاف Galia Lahav- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



من اللمسات التي لا يمكن تجاهلها في عروض أسبوع العرائس، المكياج البسيط الذي يعتمد على إبراز الرموش الكثيفة والطويلة لإضفاء نظرة درامية ناعمة. ترافق ذلك مع شعر ناعم مفرود ومزين بتاج لامع، ما منح الإطلالة توازناً مثالياً بين النعومة والفخامة.

مكياج نيود بالأيلاينر الأسود المسحوب المقوس مع تسريحة ذيل الحصان المنخفض الفوضوية

من عرض فرانشيسكا ميرندا Francesca Miranda- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



لإطلالة تجمع بين الكلاسيكية والعصرية، برز الأيلاينر الأسود المسحوب والمقوس بأسلوب ناعم، مع بشرة نيود خفيفة وشفاه طبيعية. ترافق هذا اللوك مع تسريحة ذيل الحصان المنخفض الفوضوية قليلاً، ما أضاف لمسة من الحرية والجرأة الراقية إلى الإطلالة.

عروس 2026.. إطلالات رومانسية حالمة

من عرض هاوس أوف إيدن House Of Idan- الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©



من خلال العروض التي شهدها أسبوع العرائس في نيويورك، يتضح أن جمال العروس في عام 2026 يرتكز على البساطة المفعمة بالأنوثة. فقد ودّعنا المبالغة في المكياج وتسريحات الشعر، وحلّت مكانها اللمسات الطبيعية التي تبرز الملامح وتعبّر عن شخصية العروس الحقيقية.

سواء اختارت العروس مكياج النيود الناعم، أو الألوان المشمشية المشرقة، أو حتى اللمسات الكلاسيكية الهادئة، تبقى القاعدة واحدة: النعومة هي الفخامة الجديدة. فالإطلالة الحالمة لم تعد تتطلب جهداً كبيراً، بل تنبع من التوازن بين الجمال الطبيعي والرقي العصري.