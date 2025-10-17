صلاح الثامن عالمياً في قائمة الأكثر تبرعاً للأعمال الخيرية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: دخل محمد صلاح نجم وهداف ليفربول ومنتخب مصر لكرة القدم في قائمة صحيفة "تايمز" البريطانية لأكثر مشاهير العالم مشاركة في الأعمال الخيرية، وتحديداً احتل المركز الثامن في القائمة على مستوى المشاهير والنجوم في كافة المجالات، ولم يكن هناك وجوه رياضية في القائمة سوى صلاح ونجم الفورمولا 1 لويس هاميلتون

وبعد أن حل محمد صلاح في المرتبة الثامنة من قائمة صحيفة "تايمز" البريطانية، الخاصة بالأشخاص الأكثر تبرعا للأعمال الخيرية حول العالم، يصبح لدينا تساؤلات تتعلق بمعيار التصنيف والترتيب، فقد اعتمد معيار الصحيفة في التصنيف على نسبة التبرعات من إجمالي ثروات الأشخاص، وليس حجم التبرعات.

وقالت "تايمز" إن صلاح تبرع بنحو 6 % من الثروة التي كسبها، مخصصا تلك الأموال للقطاع الصحي.

وأوضحت أن ثروة صلاح بلغت 41 مليون جنيه إسترليني (49 مليون دولار)، أنفق منها على الأعمال الخيرية نحو 3 ملايين دولار.

ومن بين التبرعات التي قدمها صلاح، مبلغ 2.9 مليون دولار لترميم معهد الأورام في القاهرة بعدما تعرض لدمار عام 2019. كما أن صلاح معروف بأعماله الإنسانية في قرية نجريج، مسقط رأسه بمحافظة الغربية شمالي مصر، على مستوى المنشآت التعليمية والصحية، وغيرها من أوجه الانفاق في العمل الخيري.