شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقترب من التداول فوق 4,400 دولار لأول مرة فى التاريخ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •المعدن الثمين يواصل تحطيم أرقامه القياسية

•الذهب بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في 5 سنوات

•هبوط الدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتوسع مكاسبها لليوم السادس على التوالي،لتواصل تحطيم أرقامها القياسية ،لتقترب بشدة من التداول فوق 4,400 دولارًا للأونصة لأول مرة في التاريخ ،بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في خمس سنوات.



يأتي هذا الصعود وسط طلب قوي على المعدن كملاذ آمن ،وبدعم هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،في ظل الاحتمالات القوية لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في أكتوبر وديسمبر.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.2% إلى (4,379.65 $) الأعلى على الإطلاق ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,328.19$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,278.95$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس، حقق الذهب ارتفاع بنسبة 2.85% ،في خامس مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوى قياسي جديد فوق 4,300 دولارًا للأونصة ،وسط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب مرتفعة حتى اللحظة بحوالي 8.5% ،على وشك تحقيق تاسع مكسب أسبوعي على التوالي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ يونيو 2020 ، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ مارس 2020.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.3% ،ليعمق خسائره للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى في قرابة أسبوعين عند 98.03 نقطة ،عاكسًا هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



يأتي هذا الهبوط مع تضرر الدولار الأمريكي من التعليقات الأخيرة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،بالإضافة إلى تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة و الصين.

انتقد مسؤولون أمريكيون يوم الأربعاء توسع الصين الكبير في ضوابط تصدير المعادن النادرة، معتبرين إياه تهديدًا لسلاسل التوريد العالمية.



وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية بأن إغلاق الحكومة الفيدرالية المستمر منذ أسبوعين قد يُكلّف الاقتصاد الأمريكي ما يصل إلى 15 مليار دولار أسبوعيًا من خسائر الإنتاج.



الفائدة الأمريكية

•قال جيروم باول يوم الثلاثاء: إن سوق العمل لا يزال غارقًا في حالة من الركود من حيث انخفاض التوظيف وانخفاض الفصل، وأن غياب البيانات الاقتصادية الرسمية بسبب إغلاق الحكومة لم يمنع صانعي السياسات من القدرة على تقييم التوقعات الاقتصادية، على الأقل في الوقت الحالي.



•صرحت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، بأن تزايد المخاطر على سوق العمل يعزز مبررات المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية.



•وقال كريستوفر والر، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يؤيد خفضًا آخر لأسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأمريكي المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الشهر، نظرًا للقراءات المتباينة لحالة سوق العمل.



•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع أكتوبر مستقر حاليًا عند 99% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقر عند 1%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثب تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،في ظل تأجيل صدور البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي.



توقعات حول أداء الذهب

قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": قد يصل سعر الذهب إلى 4,500 دولار أمريكي كهدف، ربما في وقت أقرب من المتوقع، ولكن الكثير يعتمد على مدة استمرار المخاوف بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين وإغلاق الحكومة في السوق.



وأضاف ووترر: لقد أعطى تفاقم المخاوف الائتمانية للبنوك الإقليمية الأمريكية المتداولين سببًا إضافيًا لشراء الذهب.



ويتوقع محللون في بنك أوف أمريكا و سوسيتيه جنرال الآن أن يصل سعر الذهب إلى 5,000 دولار للأونصة في عام 2026.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الخميس بنحو 12.02 طن متري،فى خامس زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,034.62 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 1 يوليو 2022.



نظرة فنية

سعر الذهب يجني أرباحه – توقعات اليوم – 17-10-2025