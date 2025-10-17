جائزة الولايات المتحدة: هاميلتون يرفض التكهنات بشأن هورنر ويعتبرها "مصدر الهاء"

الرياص - اسماء السيد - أرلينغتون، تكساس (الولايات المتحدة) : قال البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم للفورمولا واحد سبع مرات، إن التكهنات التي تربط مواطنه كريستيان هورنر بفريقه فيراري لا أساس لها من الصحة وانها مصدر إلهاء لتركيز الحظيرة الإيطالية التي تسعى لتحقيق باكورة انتصاراتها هذا العام في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى هذا الأسبوع.

وأكد "السير" البالغ 40 عاما خلال مؤتمر صحافي عقده في حلبة الأميركيتين قبل سباق الأحد، إنه كان على علم بالشائعات التي تدور في وسائل الإعلام الإيطالية، لكن ليس لديه أي فكرة عن مصدرها.

ويبحث هورنر، مدير فريق ريد بول السابق، عن العودة إلى الفورمولا واحد عقب إقالته في تموز/يوليو بعد عقدين ناجحين للغاية في منصبه. يقضي حاليا فترة إجازة بعد موافقته على شروط رحيله عن فريق ميلتون كينز، علما ان اسمه ارتبط بفريقي أستون مارتن وهاس من بين آخرين.

وكان الفرنسي فريد فاسور المدير الحالي لفيراري قد وافق على تمديد عقده في وقت سابق من هذا الموسم، علما انه كان عراب انتقال هاميلتون إلى فيراري هذا العام بعد سنوات قضاها مع مرسيدس.

قال هاميلتون "لا أعرف مصدر هذه الشائعات، لذا لا يمكنني تسليط الضوء على هذا الأمر، ولكنها مصدر الهاء وتشتت قليلا انتباهنا كفريق".

وأضاف "لقد أوضح الفريق موقفه من تجديد عقد فريد، وهو وأنا، والفريق بأكمله، نعمل بجدّ من أجل مستقبل الفريق".

وأشار هاميلتون إلى أن تقدم فيراري هذا الموسم قد تم تجاهله، حيث طور الفريق أداءه مع استمراره في السعي لتحقيق فوزه الأول، إضافة إلى الصعود الاول على منصة التتويج لسائقه هاميلتون.

وأردف الفائز خمس مرات في حلبة أوستن والذي لم يُحقق أي فوز منذ تموز/يوليو 2024 "هذه الأمور، بطبيعة الحال، ليست مفيدة".

وكان فيراري هيمن على المركزين الاول والثاني مع شارل لوكلير من موناكو والإسباني كارلوس ساينس تباعا في سباق أوستن العام الماضي.