سعر سهم دار الأركان (4300) يتصدر قائمة الأكثر ارتفاعاً بالنسبة المئوية – توقعات اليوم – 17-12-2025

شهد سعر سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري (4300) مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتصدر بذلك قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية في آخر جلساته، ليحاول السهم تعويض جزء من خسائره السابقة، بالتزامن مع محاولاته تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره دون الدعم 15.48 ريال، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 13.90 ريال، مع وجود فرص تمديد مكاسب السهم لإعادة اختبار مستوى المقاومة 16.75 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط