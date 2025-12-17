الاقتصاد

سعر سهم رؤوم (4144) يغلق على ارتفاع حذر – توقعات اليوم – 17-12-2025

2025-12-17 00:35AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر سهم هرفي للأغذية (6002) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه البيعي بها، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسهم.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره دون المقاومة 16.45 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 14.00 ريال.

 

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

