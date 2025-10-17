جائزة الولايات المتحدة: ألونسو مؤمن بقدرة فيرستابن على الفوز بلقبه الخامس تواليا

الرياص - اسماء السيد - أرلينغتون، تكساس (الولايات المتحدة) : قال الإسباني فرناندو ألونسو، بطل العالم مرتين، إن سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن قادر على تقليص فارق 63 نقطة تفصله عن سائق ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري، متصدر الترتيب، في طريقه للاحتفاظ بلقبه العالمي للعام الخامس تواليا.

وأوضح سائق أستون مارتن أنه لا يتنبأ بشأن نجاح بطل العالم أربع مرات، لكنه شدد على أنه إذا كان هناك من يستطيع فعل ذلك، فهو فيرستابن.

وتحدث ألونسو البالغ 44 عاما قبل سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى هذا الأسبوع، قائلا "من الصعب تحديد أو تخمين من يستطيع الفوز بلقب البطولة".

وأضاف "يتمتع سائقا ماكلارين بميزة طفيفة بسبب النقاط، وأعتقد أن (اللقب) بينهما".

ويتصدر بياستري الترتيب برصيد 336 نقطة أمام زميله البريطاني لاندو نوريس (314)، فيما يحتل "ماد ماكس" المركز الثالث مع 273 نقطة.

وتابع "لكن ماكس سائق مذهل. إنه أحد أفضل السائقين في تاريخ هذه الرياضة. من الواضح أنه ينافس سيارة متفوقة وهي ماكلارين، ولكن إذا وصل الأمر إلى السباق الأخير أو ما شابه، وكانوا متقاربين في النقاط، فربما يصبح في تلك اللحظة الرجل الذي يجب السير خلفه".

وأشار الإسباني الفائز بـ 32 جائزة كبرى وبلقبين عالميين مع رينو عامي 2005 و2006، إلى الضغط المتزايد الذي سيواجهه المتنافسون على اللقب في الجولات الست الأخيرة من الموسم.