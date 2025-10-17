دورة اوساكا: انسحاب أوساكا من ربع النهائي بسبب الإصابة

الرياص - اسماء السيد - اوساكا (اليابان) : انسحبت صاحبة الأرض ناومي أوساكا، المصنّفة السادسة عشرة عالميا، من دورة أوساكا اليابانية في كرة المضرب الجمعة بسبب إصابة في الساق.

وذرفت الفائزة بأربع بطولات كبرى المصنفة أولى عالميا سابقا الدموع، بعدما عانت الأمرَين خلال مباراتها في الدور ثمن النهائي أمام الهولندية سوزان لامينس حاملة اللقب الأربعاء.

وكان من المفترض أن تُواجه أوساكا التي تكمل عامها الـ 28 هذا الأسبوع، الرومانية جاكلين كريستيان في ربع النهائي الجمعة.

وقال منظمو الدورة عبر منصة إكس: "نأسف لإبلاغكم أن ناومي أوساكا لم تتعافَ من الإصابة التي تعرضت لها في الساق اليسرى خلال الدور الثاني من هذه البطولة، وقد قررت الانسحاب من مباراة ربع النهائي المقررة اليوم".

وتعيّن على أوساكا التي فازت على لامينس بعد ثلاث مجموعات ارتداء رباط ضاغط على فخذها الأيسر، وأكدت بعد اللقاء أن المسكنات فقط هي ما ساعدها على إكمال المباراة.

وبخروج أوساكا، أمست الكندية ليلى فيرنانديز الأعلى تصنيفا بين اللاعبات اللواتي يتابعن مشوارهن في الدورة.

ومن المقرر أن تُشارك أوساكا في دورة طوكيو الأسبوع المقبل.