دوري "أن بي ايه": وستبروك يتعاقد مع ساكرامنتو كينغز في موسمه الـ 18

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : تعاقد راسل وستبروك، الحائز على جائزة أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي آيه" عام 2017، مع ساكرامنتو كينغز ليستهل موسمه الثامن عشر بقميص جديد، وفقا لما أعلن النادي.

وانتقل وستبروك الذي سيحتفل بعيده السابع والثلاثين في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل إلى كينغز بعدما قضى الموسم الماضي في صفوف دنفر ناغتس، حيث بلغت معدلاته 13.3 نقطة و6.1 تمريرات حاسمة و4.9 متابعات في 75 مباراة.

وأفادت التقارير أن كينغز كان على اتصال دائم مع وستبروك الذي شارك في مباراة "أول ستار" (كل النجوم) 9 مرات، وذلك منذ أن أصبح لاعبا حرا في حزيران/يونيو، بعد خروج ناغتس من نصف نهائي المنطقة الغربية على يد أوكلاهوما سيتي ثاندر.

وينضم وستبروك، صاحب الرقم القياسي في الدوري في عدد الثلاثيات المزدوجة "تريبل دابل" (203)، والذي تصدر قائمة أفضل المسجلين في "أن بي آيه" عامي 2015 و2017، إلى فريقه السابع منذ اختياره في عام 2008 من قبل سياتل سوبرسونيكس، الذي أصبح لاحقا أوكلاهوما سيتي ثاندر.

لعب أيضا مع أندية هيوستن روكتس وواشنطن ويزاردز ولوس أنجليس ليكرز ولوس أنجليس كليبرز. أحرز ايضا الميدالية الذهبية في أولمبياد 2012 مع المنتخب الاميركي.

في موسم 2016 2017، بلغت معدلات وستبروك 31.6 نقطة و10.7 متابعات و10.4 تمريرات حاسمة، وبات أول لاعب منذ أوسكار روبرتسون عام 1962 يحقق متوسط "تريبل دابل" (ثلاثة أرقام مزدوجة) على مدار موسم كامل.

قال سكوت بيري، المدير العام لفريق كينغز "يجسّد راسل الهوية التي نسعى إليها في ساكرامنتو".

وأضاف "سيرته الذاتية غنية عن التعريف، وأنا متحمس للعمل مع لاعب بارع وملتزم تماما بالمنافسة والفوز. نتوقع منه أن يُعزز مركز صانع الألعاب لدينا، وأن يكون قائدا داخل الملعب وخارجه".

وسيلعب وستبروك إلى جانب أسماء كبيرة على غرار كل من الليتواني الأميركي دومانتاس سابونيس، ديمار ديروزان، زاك لافين والألماني دينيس شرودر.

وكان كينغز أنهى الموسم المنتظم في المركز التاسع في المنطقة الغربية في الموسم الماضي، وخرج من الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية على يد دالاس مافريكس صاحب المركز العاشر.