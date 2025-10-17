سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار محاط بالضغوط السلبية – توقعات اليوم – 17-10-2025

انخفض سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك في ظل تحركاته ضمن نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، متأثراً بالضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه البيعي بها، ما ضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به.

