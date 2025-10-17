القيمة السوقية للذهب ترتفع إلى 30 تريليون دولار متجاوزة البيتكوين وعمالقة التكنولوجيا

تام شمس - الجمعة 17 أكتوبر 2025 04:47 مساءً - بلغت القيمة السوقية للذهب 30 تريليون دولار يوم الخميس، بعد أن ارتفع سعره إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4,357 دولارًا للأونصة.

ويعني هذا الإنجاز أن الذهب أصبح الآن أكبر من القيمة السوقية للبيتكوين بنحو 14.5 مرة، إذ تبلغ القيمة السوقية للأخيرة نحو 2.1 تريليون دولار فقط.

كما أن القيمة السوقية للذهب تفوق بنسبة 1.5 مرة القيمة الإجمالية لأكبر سبع شركات تكنولوجية في العالم المعروفة باسم “The Magnificent 7”، وهي: Nvidia، Microsoft، Apple، Alphabet، Amazon، Meta، وTesla والتي تبلغ قيمتها مجتمعة حوالي 20 تريليون دولار.

وعلى عكس القيمة السوقية للأسهم التي تُحتسب بناءً على عدد الأسهم المتداولة، فإن القيمة السوقية للذهب تُقدّر وفق إجمالي كمية الذهب المستخرجة في التاريخ، رغم صعوبة تحديد الرقم الدقيق.

الذهب يحلق هذا العام… والبيتكوين قد يستفيد قريبًا

ارتفع سعر الذهب بنسبة 64% منذ مطلع العام مع توجه المستثمرين نحوه كأصل آمن في ظل تراجع الدولار، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، والمخاوف من الرسوم الجمركية.

الذهب تضاعف أكثر من مرتين منذ بداية عام 2024. المصدر: TradingView

ويرى محللون أن رأس المال قد ينتقل لاحقًا إلى البيتكوين الذي يُطلق عليه أحيانًا “الذهب الرقمي” عندما يهدأ صعود سوق الذهب.

قال المحلل Sykodelic يوم الخميس:

“الذهب أضاف أكثر من 300 مليار دولار إلى قيمته السوقية اليوم. لقد أضاف في أسبوع واحد ما يعادل القيمة السوقية الكاملة للبيتكوين.”

وأضاف:

“لا أفهم كيف لا يرى البعض أن البيتكوين سينطلق بمجرد أن يتباطأ الذهب.”

أما المستثمر جو كونسورتي فقال:

“إذا تمكن البيتكوين من فك ارتباطه بأسواق الأسهم الأمريكية وسط هذا التوتر الجيوسياسي خصوصًا إذا تباطأت تدفقات الذهب فقد تكون هذه هي الصفقة التالية بعد صفقة الذهب.”

وفي الوقت نفسه، أشار المحلل Merlijn the Trader إلى أن المعروض النقدي العالمي (M2) في ارتفاع، والذهب “ينفجر صعودًا”، بينما البيتكوين “نائم”.

“هذا التباين لا يدوم أبدًا؛ السيولة دائمًا ما تتجه نحو الأصول عالية المخاطر، والتعافي القادم سيكون عنيفًا.”

عادة ما يلحق البيتكوين بالذهب والسيولة النقدية بعد فترة تأخير. المصدر: Merlijn the Trader

حاليًا، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 16% منذ بداية العام، لكنه لا يزال دون أعلى مستوى له على الإطلاق بنحو 14%.