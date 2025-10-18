أربع أسباب تقف وراء تراجع سعر البيتكوين بأكثر من 20 ألف دولار في ظرف عشرة أيام

بدأ سوق الكريبتو بداية قوية في شهر أكتوبر حيث تجاوز سعر البيتكوين مستوى 126,000 دولار مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق، بعدها تعرض السوق لانعكاس حاد لتفقد العملة أكثر من 23,000 دولار خلال عشرة أيام فقط.

فيما يلي أبرز العوامل والأسباب التي ساهمت في هذا التراجع:

1. التوترات الجيوسياسية بقيادة الرئيس الأمريكي “ترامب“:

ساهمت التصريحات التصعيدية للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” تجاه الصين، وتهديده برسوم جمركية جديدة، في إثارة موجة من عدم اليقين في الأسواق العالمية.

هذا الضغط السياسي انعكس مباشرة على سوق العملات الرقمية، حيث تراجع سعر البيتكوين من 122,000 إلى 101,000 دولار في بعض منصات التداول، مدفوع بانهيار مراكز العقود الآجلة في سوق مُثقل بالديون.

كما زاد التوتر بعد لقاء “ترامب” مع “بوتين”، وزيارة الرئيس الأوكراني “زيلينسكي”، وسط تقارير عن خلافات عسكرية متعلقة بالدعم الأمريكي.

2. مخاوف من أزمة مصرفية أمريكية:

أعادت بيانات مالية مثيرة للقلق من مصرفين أمريكيين – Zions Bancorp وWestern Alliance – إلى الأذهان أزمة بنك وادي السيليكون.

شطب أحد البنوك قرضين تجاريين بقيمة 50 مليون دولار، فيما واجه الآخر دعوى احتيال.

تسببت هذه الأحداث في انخفاض أسهم بنوك أوروبية كبرى، مما عزز القلق من أزمة مصرفية أوسع.

ورغم أن البيتكوين يُنظر إليه كبديل للنظام المالي التقليدي، إلا أن هذه الأزمات غالبا ما تضغط عليها سلبيا على المدى القصير.

3. عمليات سحب ضخمة من صناديق ETF البيتكوين:

بعد تدفقات إيجابية قوية إلى صناديق البيتكوين المتداولة الفورية أواخر سبتمبر، شهد الأسبوع الماضي موجة سحب كبيرة تجاوزت 1.2 مليار دولار.

وسجل يوم الخميس وحده خروج أموال تقدر قيمتها بأكثر من 530 مليون دولار، ما شكل ضغط إضافي على السوق وأثر سلبا على أداء بشكل عام.

4. تفضيل الذهب كملاذ آمن:

في ظل تصاعد التوترات العالمية، عاد المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن، خاصة مع ارتفاعه المستمر إلى مستويات قياسية، آخرها 4400 دولار للأونصة.

هذا التوجه جاء على حساب البيتكوين، التي لم تُحقق نفس الأداء، مما أعاد النقاش حول موثوقية الذهب الرقمي في أوقات الأزمات، ويدعم مؤقت وجهات نظر المنتقدين مثل “بيتر شيف”.

