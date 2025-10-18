أسعار العملات الرقمية البديلة تواصل الانخفاض مع استقرار البيتكوين عند مستوى 107,000 دولار

شهد سوق العملات الرقمية تراجع حاد نهاية الأسبوع، حيث انخفض سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى له منذ عدة أشهر، متجاوزا حاجز 104,000 دولار على بعض المنصات، قبل أن يستقر لاحقا حول 107,000 دولار.

بدأ الانخفاض يوم الجمعة الماضي مع تراجع مفاجئ في سعر البيتكوين من 122,000 إلى 110,000 دولار، ثم إلى مستويات أدنى بلغت 101,000 دولار على منصات مثل بينانس.

ورغم التعافي النسبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبلوغ السعر 116,000 دولار مطلع الأسبوع، واجه السوق موجة رفض قوية أدت إلى تراجع جديد بلغ ذروته يوم الجمعة.

التصريحات الأخيرة من الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، والتي أشار فيها إلى عدم استمرارية الرسوم الجمركية على الصين، ساهمت في انتعاش محدود للسوق، حيث ارتفع سعر البيتكوين سريعا إلى ما يزيد عن 106,000 دولار، مضيفا نحو 1000 دولار في الساعات التالية.

لكن القيمة السوقية للبيتكوين تراجعت إلى 2.13 تريليون دولار، مع هيمنة سوقية نسبتها 57.3% على سوق العملات الرقمية البديلة.

العملات الرقمية البديلة تحت الضغط:

رغم بعض محاولات التعافي، لا تزال معظم العملات الرقمية البديلة في منطقة سلبية.

تراجع سعر الايثيريوم إلى أقل من 3900 دولار، بينما خسر سعر عملة BNB دعمها البالغ 1100 دولار، بانخفاض يومي قدره 3%.

كما سُجلت خسائر في عملات مثل TRX وDOGE وADA وLINK وHYPE وBCH وSUI وAVAX وHBAR.

انخفضت COAI بنسبة 17% خلال 24 ساعة، تلتها AAVE بنسبة 5.3%، وASTER بنسبة 5%.

في المقابل، سجلت ENA ارتفاع بنسبة 12.5%، وTAO بنسبة 8%، فيما حققت XRP وSOL وXLM مكاسب طفيفة.

وبحسب بيانات “CoinGecko”، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية نحو 3.7 تريليون دولار، رغم أنها لا تزال أقل بنحو 500 مليار دولار مقارنة بالأسبوع الماضي.

اقرأ أيضا:

أربع أسباب تقف وراء تراجع سعر البيتكوين بأكثر من 20 ألف دولار في ظرف عشرة أيام

البنوك اليابانية الكبرى تتعاون لإصدار عملات رقمية مستقرة مرتبطة بالين والدولار

