بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ تنطلق في الرياض

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تستعد مدينة الرياض لاستقبال فعاليات بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 1 نوفمبر القادم. تنظم هذه البطولة وزارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ.

أكثر من 300 متسابق سيشاركون في البطولة، حيث يتنافسون في 4 مسابقات مختلفة تحاكي عمليات الإطفاء والإنقاذ. تشمل المسابقات مسابقة تسلق السلم بالخطاف، وسباق 100 متر حواجز، وسباق 400 متر تتابع، ومسابقة المكافحة. ستجرى السباقات التمهيدية ونصف النهائية والنهائية على مدى أربعة أيام.

تتضمن مسابقة تسلق السلم بالخطاف تحديات كبيرة للاعبين، حيث يجب عليهم تسلق برج تدريبي مكون من 4 طوابق باستخدام سلم بخطاف متتالياً. يتم قياس سرعة الصعود بواسطة ساعة إلكترونية في أعلى البرج.

في مسابقة 100 متر حواجز، يتنافس المشاركون في الجري والقفز فوق الحواجز وحمل خراطيم المياه بسرعة. أما مسابقة 400 متر تتابع، فتحتاج إلى مهارات استعداد بدني وعمل جماعي، حيث يشارك أربعة متسابقين في تنفيذ عملية الإطفاء.

أما مسابقة المكافحة، فتعتمد على استخدام المتسابقين لمضخات المياه والخراطيم في إطفاء حريق تجسد الواقع. تقيس هذه المسابقة الكفاءة والدقة لدى المشاركين، بالإضافة إلى سرعة الانتشار وقدرتهم على اتخاذ القرارات الصائبة.