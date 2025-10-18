السوداني من نينوى: حريصون على استقرار المحافظة

بغداد - ياسين صفوان -

وأضاف أن "الموصل صارت تضاهي كبريات المدن في المنطقة خاصة بعد استكمال البنى التحتية والمشاريع الاقتصادية والعمرانية والجسور والطرق ومشاريع الاسكان والمدن الجديدة"، مردفا "آلاف المشاريع عادت للحياة بعد التلكؤ والاضمحلال 183 مليار من المشاريع أنجزت لمحافظة نينوى".

ولفت السوداني "حريصون على استقرار نينوى السياسي والاقتصادي والأمني والمجتمعي"، مشيرا الى أن "المشاركة الواعية في الانتخابات ليست مجرد حق بل معركة وعي معركة بين من يريد أن يُبقي العراق أسير التردد ومن يريد أن يرفعه إلى مكانه الطبيعي بين الدول العريقة".

وتابع "المشاركة في الانتخابات هي معركة بين من يريد إعادة إنتاج مشاريع الفشل والفساد وبين من يريد ان تستمر عجلة الإعمار والتنمية في عراقنا العزيز"، مضيفا "نريد دولة قوية بقرارها رصينة في إدارتها، تنحاز للمواطن وتلبي تطلعاته لذلك فأن المشاركة في الانتخابات هي موقف وطني يُسجَّل للتاريخ، موقف يُعيد الثقة بين المواطن والدولة وهذا لن يكون الا بانتخاب الشخصيات الوطنية، النزيهة، الكفوءة".