بطولة إيطاليا: نابولي يسقط بهدف للاعبه المعار إلى تورينو الأرجنتيني سيميوني

الرياص - اسماء السيد - روما : ألحق تورينو بضيفه نابولي حامل اللقب والمتصدر الهزيمة الثانية بالفوز عليه 1 0، وذلك بهدف سجله الأرجنتيني المعار من الفريق الجنوبي جيوفاني سيميوني السبت في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، في هدية ثمينة لروما الذي بات في المركز الأول قبل أن يستضيف لاحقا إنتر.

وتنازل فريق المدرب أنتونيو كونتي الذي خسر قبل مرحلتين على أرض ميلان 1 2 والذي يستعد للسفر إلى هولندا من أجل مواجهة أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا، عن الصدارة لصالح روما الذي يملك نفس عدد النقاط قبل مباراته لاحقا مع إنتر في العاصمة.

في المقابل، حقق تورينو فوزه الثاني فقط للموسم، بعد أول على روما، ورفع رصيده إلى 8 نقاط.

ولم يكن كونتي راضيا عما شاهده من فريقه قائلا لشبكة "دازون" للبث التدفقي "تناقلنا الكرة بشكل جيد في الشوط الأول وخلقنا أوضاعا (للتسجيل)، لكننا كنا منهمكين بأن نكون +جذابين+ (بطريقة اللعب)، وخلقنا لهم إلى حد كبير الهدف الذي سجلوه".

وتابع "كان هناك المزيد من الطاقة بعد استراحة الشوطين، لكن ليس بما فيه الكفاية. بالتالي، هنيئا لتورينو، لكن في الواقع نحن تسببنا بالأذى لأنفسنا".

وكاد تورينو أن يفاجئ حامل اللقب لكن القائم تدخل لصد تسديدة الكرواتي نيكولا فلاتشيتش (15)، ثم بعد محاولة لنابولي عبر البلجيكي كيفن دي بروين مرت بجوار القائم (23)، تقدم أصحاب الأرض عبر سيميوني، المعار إليهم من نابولي بالذات، بعدما راوغ جوفاني دي لورنتسو ثم الحارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش سافيتش قبل أن يسدد في الشباك (32).

وكاد سيميوني الذي اعتذر من جمهور نابولي بعد التسجيل في مرمى فريقه الأصلي، أن يضيف الهدف الثاني بعد دقائق معدودة إثر تمريرة من النروجي ماركوس بيدرسن لكن ميلينكوفيتش سافيتش كان له بالمرصاد هذه المرة (35).

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول، ثم كاد الكاميروني فرانك أنغيسا أن يدرك التعادل لنابولي في بداية الشوط الثاني بكرة رأسية، لكن الحارس الأوروغوياني فرانكو إسراييل تألق في الدفاع عن مرماه (61).

واستبدل بعدها سيميوني وسط تصفيق الجمهور، تاركا مكانه للاعب آخر معار من نابولي هو البلجيكي سيريل نغونج (62).

وواصل نابولي سعيه لإدراك التعادل وحصل دي بروين على فرصة بتسديدة "على الطاير" لكن كرته علت العارضة بقليل (68)، ثم أهدر المقدوني الشمالي إلييف إلماس فرصة ذهبية في الوقت القاتل بتسديدة الكرة فوق العارضة من مسافة قريبة بعد تمريرة من سبيناتسولا (88).