مكياج وتسريحات شعر من عروض اليوم الأول لأسبوع الأزياء في الرياض 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أكتوبر 2025 10:02 مساءً - في أسبوع الأزياء في الرياض 2025، لم يكن الجمال تفصيلاً مكمّلاً للموضة؛ بل بطلاً حقيقياً على المنصّات. فبين لمسات المكياج المتقنة وتسريحات الشعر المبتكرة، تَجسّد تلاقي الأناقة السعودية مع روح الحداثة العالمية؛ لتُقدّم للعالم لوحة من الإبداع، تُعيد تعريف الجمال بأسلوب فريد يفيض بالثقة والرقيّ. تميّزت العروض بإطلالات مكياج توازن بين النعومة والجرأة. أما تسريحات الشعر في أول أيام أسبوع الأزياء بالرياض؛ فقد سيطرت الكعكة العالية الأنيقة على أغلب الإطلالات، كما لفتت الأنظارَ التسريحاتُ المزيّنة بأكسسوارات معدنية، التي أضافت بُعداً فنياً يعكس التراث الشرقي بلمسة عصرية، في تزاوُج مدهش بين الأصالة والتجديد.

في الآتي، «الخليج 365» تستعرض لكِ أبرز الصيحات الجمالية، سواء لجهة المكياج وتسريحات الشعر، التي تألّقت بها عارضات اليوم الأول من أسبوع الأزياء في الرياض 2025، التي خطفت الأنظار على منصّات الرياض، بأسلوب يعكس الثقة والرقيّ.

مكياج ناعم وتسريحة شعر مرفوعة من عرض عدنان أكبر

عرض عدنان أكبر- الصور من المركز الاعلامي

في عرض دار عدنان أكبر خلال أسبوع الأزياء في الرياض 2025، تألّقت العارضة بإطلالة جمالية تجمع بين النعومة والبساطة الراقية. مكياجها الناعم ارتكز على بشرة مضيئة بتوهُّج طبيعي، مع لمسات خفيفة من الهايلايتر على الخدين، تمنح الوجه إشراقاً مشوباً بالأنوثة الهادئة. فيما جاءت الشفاه بلون نيود مات، يعزّز التوازن والانسجام في الملامح. أما تسريحة الشعر المرفوعة بإتقان؛ فعبّرت عن فخامة هادئة تعكس أسلوب المرأة الواثقة، التي تجمع بين الأناقة والعملية. الشعر المشدود إلى الخلف، برز كرمز للقوة والصفاء في آنٍ واحد؛ مسلّطاً الضوء على تفاصيل الوجه، بتقنية دقيقة تُظهر الجمال الطبيعي من دون تكلُّف. الإطلالة الجمالية في عرض دار عدنان أكبر، جاءت لتؤكّد على أن البساطة المتقنة، هي قمّة الفخامة، وأن لمسةً ناعمة، قادرة على ترْك أثر أقوى عن أيّة مبالغة.

مكياج رمادي وتسريحة مرفوعة مزيّنة بوشاح فاخر في عرض عدنان أكبر

عرض عدنان أكبر- الصور من المركز الاعلامي

وفي إطلالة آسرة تُجسّد فخامة التراث السعودي برؤية عصرية في عرض دار عدنان أكبر خلال أسبوع الأزياء في الرياض 2025، تألّقت العارضة بمكياج ناعم وهادئ، ارتكز على تظليل العيون بتدرُّجات الظلال الرمادية، منحت العينين عمقاً أنيقاً من دون مبالغة، مع بشرة موحّدة بإشراقة خفيفة. أما الحواجب فجاءت محدّدة بإتقان؛ لتعكس توازناً بين القوّة والرقيّ. فيما اختير لون شفاه طبيعي مطفأ، يكمّل ملامح الوجه بانسجام رصين. وأكملت الإطلالة بتسريحة شعر مرفوعة، مزيّنة بوشاح فاخر يزيّن مقدّمة الرأس بانسيابية راقية؛ ليمنح الإطلالة طابعاً احتفالياً مستوحًى من الفخامة الشرقية.

مكياج نيود لامع وتسريحة نصف مرفوعة في عرض دار فيفيان ويستوود

في عرض دار فيفيان ويستوود Vivienne Westwood خلال أسبوع الأزياء في الرياض 2025، تألّقت العارضة بإطلالة جمالية ساحرة عكست الفخامة البريطانية بلمسة من الأنوثة العصرية. تميّز المكياج بأسلوب ناعم وإشراقة طبيعية أبرزت ملامح الوجه بانسيابية راقية، ارتكز على بشرة مضيئة بخطوات هايلايتر دقيقة، مع ظلال عيون حيادية لامعة تضيف عمقاً ناعماً للنظرات دون مبالغة. اكتملت الإطلالة بلمسة من أحمر الشفاه الوردي الفاتح الذي أضفى إشراقة أنثوية متناغمة مع اللون السماوي للفستان الفخم. أما الشعر، فجاء بتسريحة ويفي نصف مرفوعة تنساب بخصلاتها المتموّجة بانسيابية على الكتفين، ما أضفى توازناً مثالياً بين الكلاسيكية والعصرية. هذه التسريحة عزّزت من تفاصيل الفستان الملكي وأبرزت الملامح والرقبة المرفوعة بثقة وأناقة، فيما أكملت الأقراط الضخمة المتدلّية الإطلالة بلمسة درامية أنثوية فاخرة.

مكياج ناعم مشرق وتسريحة شعر متموجة في عرض دار فيفيان ويستوود

فيفيان ويستوود في أسبوع الأزياء في الرياض



وفي إطلالة كلاسيكية وراقية، تألقت عارضة دار فيفيان ويستوود بمكياج وتسريحة شعر، انسجمت تماماً مع روح الدار المتمرّدة والراقية في آنٍ واحد. أتى المكياج ناعماً ومشرقاً ركّز على ملامح البشرة النضرة بخفة أساس شبه شفافة، مع لمسة لامعة خفيفة على عظام الخدّين لإبراز الإشراقة الطبيعية. واكتملت الإطلالة بعيون محدّدة بخط رفيع من الماسكرا لتمنح النظرات عمقاً أنثوياً دون مبالغة، فيما أتت الشفاه بلون شفاه نيود مخملي يعكس الأناقة الكلاسيكية التي تميّز أسلوب ويستوود. أما الشعر، فجاء منسدلاً بتموجات ويفي طبيعية تنساب بحرية على الكتفين، مانحة العارضة لمسة من العفوية والأناقة البريطانية التي تشتهر بها الدار. هذه التسريحة الويفي الهادئة أضافت بعداً أنثوياً يوازن بين قوة التصميم وبساطة الجمال، لتجسّد تماماً فكرة التمرد الأنيق التي قامت عليها رؤية فيفيان ويستوود.

مكياج البشرة المضيئة وتسريحة مرفوعة عصرية في عرض دار حكايات

أتيليه حكايات - الصور من المركز الاعلامي

في عرض دار حكايات ضمن فعاليات أسبوع الأزياء في الرياض 2025، تألّقت العارضة بإطلالة تشبه لوحة فنية من النقاء والابتكار. ارتكز المكياج على بشرة مضيئة بتوهّج طبيعي، منحت الوجه إشراقة ناعمة ومتجانسة عكست الضوء بأنوثة راقية. ولمسات خفيفة من البلاش الوردي الفاتح على الوجنتين، مع تحديد بسيط للحواجب يعزّز التناسق الطبيعي للملامح. بينما ظلّت الشفاه بلون نيود وردي يعكس نعومة الإطلالة، ويُبرز صفاء البشرة من دون مبالغة. أما تسريحة الشعر المرفوعة بإتقان؛ فقد أضافت لمسة من الحداثة والعصرية؛ خصوصاً مع الأكسسوار المعدني اللامع الذي زيّن الرأس بأسلوب هندسي متقَن. هذا التفصيل المبتكر أضفى على الإطلالة طابعاً عصرياً ساحراً، جمع بين الأناقة الكلاسيكية والجرأة الفنية؛ ليؤكّد على أن الجمال في دار "حكايات" لا يقتصر على المظهر؛ بل هو سرد بصري يعبّر عن التوازن بين الفخامة والإبداع.

أحمر شفاه نيود وتسريحة ذيل الحصان المُزين بوشاح مُطرز في عرض حكايات

أتيليه حكايات - الصور من المركز الاعلامي

في إطلالة جمالية تعبّر عن القوّة، والجرأة، والأنوثة المضيئة، سحرت عارضة دار حكايات خلال أسبوع الأزياء في الرياض 2025، الأنظار بإطلالة جمالية جريئة تفيض بالأنوثة والقوّة في آنٍ واحد. ارتكز المكياج على تدرّجات وردية قوية، منحت الوجنتين والعينين دفئاً درامياً آسراً. مع أحمر شفاه نيود بتأثير لامع، أضفى عمقاً وأناقة متناهية على الملامح. تناغَم هذا المزيج بين الوردي والكرزي العميق؛ ليُبرز جرأة المرأة العصرية التي لا تخشى الألوان المعبّرة.

أما تسريحة شعر ذيل الحصان؛ فتميّزت بلمسة عصرية ساحرة، مع وشاح من الشيفون متلألئ يزيّن الرأس بانسيابية متقنة؛ ليحوّل الإطلالة إلى عمل فني متكامل يجمع بين الحداثة والبريق. هذه التفاصيل الدقيقة عكست رؤية دار "حكايات" في تقديم الجمال كفنّ تعبيري يوازي الأزياء فخامة وإبداعاً.

مكياج برونزي وتسريحة مرفوعة في عرض تيما عابد

من عرض تيما عابد- الصورة من المركز الإعلامي

في إطلالة فريدة تترجم رؤية دار تيما عابد في المزج بين جمال الصحراء ورفاهية الأنوثة العصرية، ضمن فعاليات أسبوع الأزياء في الرياض 2025، لفتت العارضة الأنظار بإطلالة مفعمة بالقوة والأنوثة في آنٍ واحد، تميّزت بمكياج برونزي دافئ، يُبرز ملامح الوجه بإشراقة طبيعية آسرة. تألّقت البشرة بتدرُّجات ذهبية ناعمة، تعكس وهج الشمس السعودية. مع لمسات هايلايتر خفيفة على عظام الخد والأنف؛ لتمنح الوجه بُعداً مضيئاً يعكس الفخامة والرقيّ. وجاءت الشفاه بلون نيود برونزي متناسق مع الإطلالة. أما تسريحة الشعر المرفوعة العالية؛ فشكّلت محور الأناقة في الإطلالة؛ إذ جمعت بين البساطة والقوة في تصميم انسيابي شدّ الأنظار إلى الملامح البرّاقة. التسريحة المشدودة إلى الأعلى، أظهرت الملامح بوضوح وأناقة، ومنحت العارضة حضوراً آسراً، يعكس أسلوب دار تيما عابد في إبراز الجمال الطبيعي بأسلوب هندسي متقَن.