كاظم الساهر يحتفل بمناسبة عائلية خاصة بصورة ورسالة مليئة بالمشاعر

عايد الفنّان العراقيّ كاظم السّاهر ابنه وسام بمناسبة عيد ميلاده، من خلال منشور خاصّ عبر حسابه الرّسميّ على تطبيق إنستغرام، إذ نشر مجموعة من الصّور الّتي جمعته به، وكتب موجّهًا إليه رسالة مفعمة بالمحبّة قائلًا: “عيد ميلاد سعيد يا حبيبي، أحبّك وأتمنّى لك كل الخير”.
ويُعدّ ظهور كاظم السّاهر بصور تجمعه بأبنائه أمرًا نادرًا، إذ يحرص دائمًا على إبقاء حياته العائليّة بعيدة عن الأضواء، هذا ما جعل هذه اللقطات تحظى بتفاعل واسع بين جمهوره الّذي أثنى على العلاقة المميّزة الّتي تجمع النّجم الكبير بعائلته.
ويُذكر أنّ وسام السّاهر يرافق والده في معظم حفلاته وجولاته الغنائيّة حول العالم، إذ يُشرف على عدد من التّفاصيل التّنظيميّة والفنّيّة، ويُعدّ من الأشخاص الأقرب إلى كاظم في مسيرته وحياته اليوميّة.
من جهة أخرى، يستعدّ الفنّان العراقيّ لإحياء حفل ضخم ضمن موسم الرّياض على مسرح أبو بكر سالم في الثّلاثين من أكتوبر الجاري من تنظيم بنشمارك تحت إشراف هيئة التّرفيه. إضافة الى حفل في الدّوحة في الثّالث عشر من ديسمبر على مسرح الميّاسة – مركز قطر الوطنيّ للمؤتمرات، ضمن جولته العالميّة “Now and Then”، إذ ينتظر الجمهور ليلتَين من الطّرب والإحساس بصوت أحد أبرز رموز الأغنية العربيّة المعاصرة.
