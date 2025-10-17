القوات المسلحة اليمنية تعلن اغتيال رئيس أركانها بغارة إسرائيلية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الخميس، 16 أكتوبر 2025، اغتيال رئيس هيئة الأركان العامة التابعة لهم، محمد عبد الكريم الغماري.

وأضاف الحوثيون في بيان، أن "جولات الصراع مع العدو لم تنتهِ وسيتلقى العدو الصهيوني بما ارتكبه من جرائم جزاءه الرادع بعون الله تعالى حتى تحرير القدس وزوال الكيان".

ونفذت إسرائيل غارتين على اليمن بهدف اغتيال الغماري.

وفي 29 آب/أغسطس، قال ضباط إسرائيليون إن الغارة التي تم شنها في اليوم السابق على اليمن استهدفت رئيس أركان ووزير دفاع جماعة الحوثي، إلى جانب قياديين آخرين في حكومة الجماعة، وذلك في إحاطة لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

المصدر : عرب 48