"أكتوبر صناديق الاستثمار" يزداد سخونة.. أكثر من 5 صناديق مؤشرات جديدة للعملات المشفرة خلال أسبوع

تام شمس - الجمعة 17 أكتوبر 2025 03:38 مساءً - شهد الأسبوع الجاري نشاطًا محمومًا في سوق صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) الخاصة بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة، مع تقديم ما لا يقل عن خمس طلبات جديدة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) رغم استمرار الإغلاق الحكومي الذي دخل يومه السابع عشر.

أحدث التطورات جاءت من شركة VanEck، التي قدّمت يوم الخميس نموذج S-1 إلى الهيئة لإطلاق VanEck Lido Staked Ethereum ETF، وهو صندوق يهدف إلى تتبع أداء رمز Lido السائل للتحصيص (stETH).

وذكرت الشركة أن الصندوق "يتوقع تحقيق مكافآت تحصيص معينة من خلال ملكيته لـstETH" نظرًا للأنشطة القائمة على التحصيص السائل التي يدعمها البروتوكول.

وكانت VanEck قد خطت أولى خطواتها نحو إطلاق الصندوق بتسجيل صندوق ائتماني قانوني في ولاية ديلاوير بتاريخ 2 أكتوبر.

ويمثل رمز stETH الإيثر (ETH) المُودع في التحصيص بالإضافة إلى مكافآت التحصيص المتراكمة، ما يتيح لحامليه تحقيق عائدات دون فقدان السيولة.

وتُعد منصة Lido أكبر مزوّد للتحصيص السائل، إذ تمتلك ما يقرب من 8.5 ملايين ETH بقيمة تُقدَّر بـ 33 مليار دولار، وتوفر حاليًا عائد تحصيص يبلغ 3.3% على الإيداعات.

تُعد Lido صاحبة الحصة الأكبر من الإيثر المحصَّص. المصدر: Dune Analytics

صندوق Hyperliquid برافعة مالية

في الوقت نفسه، بدأ مصدرو صناديق الاستثمار المتداولة بابتكار منتجات أكثر تخصصًا في ظل الإدارة الجديدة للـSEC، رغم أن الإغلاق الحكومي قد جمّد فعليًا جميع القرارات التنظيمية.

فقد قدّمت شركة 21Shares يوم الخميس طلبًا لإطلاق صندوق استثمار برافعة مالية 2x يمنح تعرضًا مزدوجًا لرمز Hyperliquid الأصلي (HYPE). وتُطبق الرافعة المالية على أداء الرمز خلال يوم واحد فقط دون تمديدها على فترات أطول.

وصف الخبير في صناديق الاستثمار لدى بلومبرغ، إريك بالشوناس (Eric Balchunas)، هذا المنتج بأنه "متخصص للغاية... لكن من الممكن بعد ثلاث أو أربع سنوات أن تبلغ قيمته بضعة مليارات."

وأضاف: "الآن هو سباق محموم نحو الاستحواذ على سوق صناديق العملات المشفرة."

صناديق بيتكوين جديدة من ARK Invest

قدّمت شركة ARK Invest التابعة لـ كاثي وود ثلاثة طلبات جديدة لإطلاق صناديق استثمار متداولة لعملة البيتكوين يوم الثلاثاء.

يهدف صندوق ARK Bitcoin Yield ETF إلى تحقيق دخل من خلال استراتيجيات بيتكوين قائمة على العوائد، مثل بيع الخيارات (options) وجمع الأقساط.

أما صندوق ARK DIET Bitcoin 1 ETF فيمنح حماية من الخسارة بنسبة 50% مع إمكانية تحقيق أرباح إذا ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 5% على الأقل خلال كل ربع سنة، في حين يقدم صندوق ARK DIET Bitcoin 2 ETF حماية من الخسارة بنسبة 10% مع إمكانية تحقيق عوائد إضافية عندما يتجاوز سعر البيتكوين نقطة البداية خلال الربع المالي.

صناديق ومقترحات جديدة أخرى

في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت شركة Volatility Shares عن خطط لإطلاق مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة برافعة مالية 3x و5x مرتبطة بالعملات المشفرة وبأسهم أمريكية كبرى، وفقًا لتقرير بالشوناس.

كما قدّمت VanEck يوم الأربعاء تحديثًا لملف صندوق Solana Staking ETF مع تخفيض الرسوم إلى 0.3%، بحسب المحلل في بلومبرغ جيمس سيففارت.

وفي تعليق له، قال نات جيراسي، رئيس شركة Nova Dius:

"بمجرد انتهاء الإغلاق الحكومي، ستُفتح بوابات صناديق الاستثمار الفورية للعملات المشفرة. من المفارقات أن الدَّين الحكومي المتزايد والسياسة المعتادة هما ما يعطلانها وهما بالضبط ما تسعى العملات المشفرة إلى تجاوزه."