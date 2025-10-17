Ripple تسعى لشراء عملات XRP بقيمة مليار دولار لإنشاء خزانة أصول رقمية جديدة

تام شمس - الجمعة 17 أكتوبر 2025 03:38 مساءً - أفاد تقرير بلومبرغ (Bloomberg) أن شركة Ripple Labs تستعد لإطلاق جولة تمويل جديدة تهدف من خلالها إلى شراء عملات XRP بقيمة مليار دولار لتخزينها في خزانة أصول رقمية (Digital Asset Treasury).

ووفقًا للتقرير الصادر يوم الجمعة، يجري تنظيم حملة التمويل عبر شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC)، بحسب مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وأشارت بلومبرغ إلى أن الخزانة الجديدة ستتكون من عملات XRP التي سيتم شراؤها حديثًا، إلى جانب جزء من احتياطي Ripple الحالي، لكن شروط الصفقة النهائية ما تزال قيد التفاوض وقد تتغير قبل توقيع الاتفاق الرسمي.

المصدر: Nate Geraci

ولم ترد Ripple Labs على طلب للتعليق حتى وقت النشر.

Ripple تمتلك بالفعل حصة ضخمة من XRP

وفقًا لتقرير السوق الصادر عن الشركة في مايو، تمتلك Ripple أكثر من 4.5 مليارات XRP من أصل معروض متداول يفوق 59 مليارًا. وإذا مضت الشركة في تنفيذ خطة الشراء المعلنة، فقد تضيف نحو 427 مليون XRP إلى احتياطياتها الحالية.

في الوقت ذاته، تحتفظ Ripple أيضًا بـ 37 مليار عملة XRP إضافية في حساب ضمان (escrow) على دفتر الحسابات (on-ledger)، تُفرج عنها الشركة شهريًا؛ إذ يتم بيع جزء منها في السوق بينما يُعاد الباقي إلى الضمان.

المصدر: Scott Melker

وفي خطوة موازية، أعلنت Ripple يوم الخميس عن استحواذها على شركة إدارة الخزائن المؤسسية GTreasury مقابل مليار دولار، ضمن استراتيجيتها لتوسيع عملياتها عبر عمليات الاستحواذ.

توفر الصفقة للبنك بنية تحتية متطورة لإدارة الأصول الرقمية في الخزائن المؤسسية، بما في ذلك العملات المستقرة والودائع المرمّزة، والتي يمكن استخدامها أيضًا لتوليد عوائد مالية للعملاء.

الصفقة قد تجعل Ripple رائدة في خزائن XRP

في الوقت الذي تتصدر فيه البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH) سباق خزائن الأصول الرقمية، بإجمالي حيازات يفوق 152 مليار دولار من البيتكوين و23 مليار دولار من الإيثريوم، لم تشهد عملة XRP انتشارًا مشابهًا بين الشركات.

ومن بين أبرز الشركات التي أعلنت نيتها إنشاء خزائن XRP، تبرز شركة Trident Digital Tech Holdings في سنغافورة، التي تخطط لتأسيس خزانة تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.

كما كشفت شركة Webus الصينية للذكاء الاصطناعي عن نيتها تخصيص 300 مليون دولار لهذا الغرض، في حين تسعى شركة VivoPower إلى تجميع احتياطي بقيمة 100 مليون دولار يتركز على عملة XRP.