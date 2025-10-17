الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يرتفع بتأثير دعم مهم – توقعات اليوم – 17-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-10-17 03:55AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

تقدم سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 3,885$، هذا الدعم الذي كان مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي يهدف من خلالها تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه البيعي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتسجيل المزيد من الخسائر على المدى القريب.

 

