سعر الباوند مقابل الين يستقبل العزم الإيجابي-توقعات اليوم 21-10-2025

بدأ سعر الزوج باستقبال العزم الإيجابي بخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع ليحافظ بذلك على استقراره فوق الدعم الإضافي المتمركز عند 201.70 كما هو واضح بالرسم المرفق.

نتوقع اندفاع التداولات حاليا مباشرة نحو مستوى 203.10 ليشكل بدوره الهدف الأول للمسار الصاعد ومن ثم ليحاول الوصول نحو الحاجز الإضافي المستقر عند 203.95, أما هبوط السعر دون الدعم الحالي سيؤكد تأجيله للمسار الصاعد وليضطر لتكبد بعض الخسائر اللحظية بانجذابه نحو 201.10 و200.45 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 201.70 و 203.10

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع