سعر اليورو مقابل الين يكرر الإغلاقات الإيجابية-توقعات اليوم 21-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-21 05:11AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بدأ سعر الزوج باستقبال العزم الإيجابي بخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع ليحافظ بذلك على استقراره فوق الدعم الإضافي المتمركز عند 201.70 كما هو واضح بالرسم المرفق.

 

نتوقع اندفاع التداولات حاليا مباشرة نحو مستوى 203.10 ليشكل بدوره الهدف الأول للمسار الصاعد ومن ثم ليحاول الوصول نحو الحاجز الإضافي المستقر عند 203.95, أما هبوط السعر دون الدعم الحالي سيؤكد تأجيله للمسار الصاعد وليضطر لتكبد بعض الخسائر اللحظية بانجذابه نحو 201.10 و200.45 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 201.70 و 203.10 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

