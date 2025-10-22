شكرا لقرائتكم خبر عن عقود فول الصويا تتعافى بدعم من التفاؤل بشأن المحادثات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الدولار الكندي خلال تداولات اليوم الأربعاء ليواصل مكاسبه في أعقاب ظهور بيانات أمس كشفت عن زيادة التضخم بأعلى من التوقعات.



وأظهرت بيانات أمش ارتفاع معدل التضخم السنوي في كندا إلى 2.4% خلال سبتمبر، مدفوعًا بشكل رئيسي بتراجع أقل في أسعار البنزين على أساس سنوي مقارنة بالشهر السابق، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.



ويُعد هذا التقرير أهم البيانات الاقتصادية قبل اجتماع بنك كندا المرتقب في وقت لاحق من الشهر الجاري، حيث يتوقع المحللون والمستثمرون أن يُقدم البنك المركزي على خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي.



وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع معدل التضخم السنوي إلى 2.3% في سبتمبر بعد أن سجل 1.9% في أغسطس.



وأوضحت هيئة الإحصاء الكندية (StatsCan) أن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ارتفع بنسبة 0.1% على أساس شهري في سبتمبر، بعد انخفاض مماثل قدره 0.1% في أغسطس.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7141.



الدولار الأسترالي



وارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.6491.



الدولار الأمريكي



استقر مؤشر الدولار بحلول اساعة 20:54 بتوقيت جرينتش عند مستوى 98.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.1 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.



وتراجع سهم "نتفليكس" بشكل حاد بعد إعلان الشركة أمس عن تسجيل إيرادات وأرباح دون التوقعات، خلال الربع الثالث من العام الجاري، فيما يترقب المستثمرون نتائج أعمال "تسلا" المقرر صدورها عقب إغلاق جلسة اليوم.



وينتظر المستثمرون إشارات هامة من بيانات التضخم المرتقبة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع لتحديد مسار السياسة النقدية، وإن كانت التكهنات تصب بقوة في صالح خفض الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة خلال اجتماعه المنتظر في الأسبوع القادم.



ويستمر الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة لليوم الثاني والعشرين على التوالي، لكن هناك تفاؤل في الأسواق بانتهاء هذا الإغلاق خلال الأسبوع الجاري.



يأتي ذلك بعد أن صرح كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، في مقابلة مع قناة سي إن بي سي بأنه من المرجح أن ينتهي الإغلاق خلال هذا الأسبوع.



وأشار محللو "سيتي جروب" إلى أن توقعات قرب انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية، وتوصل واشنطن وبكين إلى اتفاق تجاري قد تؤدي إلى استقرار أسعار الذهب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.