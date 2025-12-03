السودان يبحث مع بريطانيا دعم جهود السلام والتعافي الاقتصادي

أبدى د. جبريل إبراهيم وزير المالية رغبة السودان في مشاركة الحكومة البريطانية في دعم جهود تحقيق السلام الشامل، ومعالجة الآثار الاقتصادية للحرب على المواطن وعلى البنى التحتيّة والخدمات الأساسية.

وأبان خلال لقائه سفير بريطانيا لدى السودان بمجمع الوزارات ببورتسودان اليوم أن المجتمع الدولي لم يقدم الدعم المطلوب للسودان ولم يتحرك لإدانة الميليشيا المتمردة.

فيما أبدى السفير إهتمام بلاده بوقف الحرب في السودان والسعي لوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

