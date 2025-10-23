الاقتصاد

سعر سهم متكاملة (8040) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 23-10-2025

2025-10-23 00:32AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم متكاملة (8040) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 13.55 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 15.10 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
