النفط يرتفع بأكثر من 5% مدعوماً بتغليظ العقوبات الأمريكية ضد روسيا

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تداولات ايوم الخميس، بعدما بددت بيانات مبيعات التجزئة المحلية المتباينة أثر الارتفاع الحاد في أسعار النفط.



وتداول الدولار الكندي عند 1.3995 مقابل الدولار الأميركي، أو ما يعادل 71.45 سنتًا أميركيًا، دون تغير يُذكر، بعد تحركه في نطاق بين 1.3980 و1.4004. وكان قد لامس يوم الأربعاء أعلى مستوى له في 12 يومًا عند 1.3974.



وأظهرت بيانات مبيعات التجزئة في كندا ارتفاعًا بنسبة 1% في أغسطس، بما يتماشى مع التوقعات، بعد تراجعها بنسبة 0.7% في يوليو، إذ أنفق المستهلكون أكثر على السيارات الجديدة والمواد الغذائية والملابس. غير أن التقدير المبدئي لشهر سبتمبر كان أقل تفاؤلًا، مشيرًا إلى انخفاض بنسبة 0.7%.



وقالت شيلي كوشيك، كبيرة الاقتصاديين في بنك مونتريال للأسواق المالية (BMO Capital Markets)، في مذكرة بحثية: "رغم أن تقرير أغسطس كان جيدًا نسبيًا، فإن القراءة المبدئية الضعيفة لشهر سبتمبر تُبرز هشاشة الإنفاق الاستهلاكي في كندا."



وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، تبقى المخاطر الصافية مائلة نحو التراجع في ظل استمرار حالة عدم اليقين التجاري، وهو ما سيدفع بنك كندا المركزي للاستمرار في نهجه الحذر (المتساهل نقديًا)."



وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء مارك كارني للصحفيين إن كندا لن تسمح للولايات المتحدة بنفاذ غير عادل إلى أسواقها إذا فشلت المفاوضات الجارية بشأن اتفاقات تجارية متعددة مع واشنطن.



ويتوقع المستثمرون أن يُقدم بنك كندا المركزي على خفض إضافي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر الأربعاء المقبل، بعدما خفّض الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 2.50%.



أما مؤشر الدولار الأميركي (.DXY)، فقد ارتفع أمام سلة من العملات الرئيسية، بينما يترقب المتعاملون البيانات الأميركية المؤجلة حول التضخم الاستهلاكي المنتظر صدورها يوم الجمعة.



وفي أسواق السلع، قفز سعر النفط الخام — أحد أهم صادرات كندا — بنسبة 5.8% ليصل إلى 61.87 دولارًا للبرميل، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على كبار مورّدي النفط الروس.



كما ارتفعت عوائد السندات الكندية على طول منحنى العائد في حركة تعكس الاتجاه الصعودي لعوائد سندات الخزانة الأميركية؛ إذ ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 1.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.084%.



الدولار الأسترالي



ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 19:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.6515.



الدولار الأمريكي



ارتفع مؤشر الدولار في تمام الساعة 19:18 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 98.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.1 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.



وينتظر المستثمرون إشارات هامة من بيانات التضخم المرتقبة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع لتحديد مسار السياسة النقدية، وإن كانت التكهنات تصب بقوة في صالح خفض الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة خلال اجتماعه المنتظر في الأسبوع القادم.



ويستمر الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة لليوم الثالث والعشرين على التوالي، وهو ما أسهم في قفزة مستويات الدين الأمريكي فوق 38 تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد.



من ناحية أخرى، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع الصين، وذلك قبيل اجتماعات ومحادثات ستجمع مسؤولين من البلدين في ماليزيا هذا الأسبوع.