سعر سهم بنك وربة (WARBABANK) يتحرك بنطاق محدود من التداولات الجانبية – توقعات اليوم – 27-10-2025

ارتفع سعر سهم الكابلات السعودية (2110) بقوة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، استعداداً لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 154.00 ريال، مستفيداً من الدعم الديناميكي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 154.00 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 166.30 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد