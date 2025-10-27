سعر سهم ساسكو (4050) يهاجم مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 27-10-2025

صعد سعر سهم شركة ذيب لتأجير السيارات (4261) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المهمة 66.90 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 71.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد