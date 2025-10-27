سعر سهم الكابلات السعودية (2110) يبدأ باستعادة تعافيه – توقعات اليوم – 27-10-2025

شهد سعر سهم شركة أيان للاستثمار (2140) مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره في وقت سابق باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، وبالإضافة إلى ذلك جاء ارتفاع السهم الأخير بعدما نجح بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 12.86 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 14.60 ريال استعداداً لمهاجمته.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد