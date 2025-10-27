سعر سهم ذيب (4261) يعزز من مكاسبه – توقعات اليوم – 27-10-2025

ارتفع سهم سيسكو (2190) في آخر جلساته، ليحاول من جديد اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 36.30 ريال، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، وقد جاء صعود السهم الأخير بعدما نجح بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه المزيد من الزخم الإيجابي لتعزيز مكاسبه الأخيرة في الفترة القادمة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 36.30 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 39.60 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد