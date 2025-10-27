الارشيف / الاقتصاد

سعر سهم مسك (2370) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 27-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-26 04:09AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم شركة باعظيم التجارية (4051) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 7.13 ريال، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة المذكورة 7.13 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 7.75 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

