الإيثريوم يستفيد من الطلب على الأصول عالية المخاطرة

انخفض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل مراقبة الأسواق عن كثب للمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



ونجح المسؤولون الأمريكيون والصينيون في تهدئة التوترات خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما أعلنوا التوصل إلى إطار لاتفاق محتمل بين واشنطن وبكين، مما يمهد الطريق أمام الرئيسين "دونالد ترامب" و"شي جين بينج" لإبرام صفقة تجارية نهائية خلال أيام قليلة.



يأتي ذلك قبل أيام من عقد قمة ثنائية مرتقبة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيره الصيني "شي جين بينج" الخميس المقبل، لبحث العلاقات التجارية بين البلدين.



كما تترقب الأسواق هذا الأسبوع قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، حيث تشير التوقعات إلى خفض ثانٍ محتمل، بعد خفضها في سبتمبر لأول مرة هذا العام.



وبحسب أداة "فيدووتش"، هناك احتمالية بنسبة 96.7% لخفض الفيدرالي لمعدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الأسبوع المقبل، وبنسبة 95.8% لخفضها بنفس النسبة في ديسمبر كانون الأول القادم.



وعلاوة على ذلك، سوف تصدر هذا الأسبوع نتائج أعمال فصلية لأبرز شركات التكنولوجيا الكبرى في وول ستريت.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.0 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.



الدولار الكندي



استقر الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:06 بتوقيت جرينتش عند مستوى 0.7146.



الدولار الأسترالي



ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.6555.