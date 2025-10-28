تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 28-10-2025

تقدم سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بصعوبة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول بذلك تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي، وهو ما كبح من مكاسب الزوج الأخيرة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل يعزز من استقرار هذا المسار.

